Hennings fordert drei Punkte gegen Dortmund : „Der Sieg aus dem Vorjahr gibt uns Kraft“

Düsseldorf Rouwen Hennings ist zuversichtlich, dass Fortuna am Samstag gegen Borussia Dortmund für eine Überraschung sorgen kann. Auch der BVB habe seine Schwächen, sagt der Stürmer. Kraft gebe seiner Mannschaft die Erinnerung an den 2:1-Sieg aus der vergangenen Saison.

Fortuna können die jüngsten unnötigen und unglücklichen Punktverluste nicht umwerfen. Trotz der vielen Unentschieden, die sich wie Niederlagen anfühlten, strotz die Mannschaft um Rouwen Hennings vor Selbstbewusstsein. Der Torjäger kündigte am Mittwoch nach dem Vormittagstraining an: „Wir haben uns einen Plan zurechtgelegt, wie wir drei Punkte mitnehmen können.“

Als Vorbild dient dem gegen den Abstieg kämpfenden Drittletzten aus Düsseldorf das Ergebnis vom jüngsten Heimspiel gegen die Schwarz-Gelben: In der Hinrunde der vergangenen Saison hatten die Fortunen mit 2:1 gegen den BVB gewonnen. Dodi Lukebakio und Jean Zimmer hatten die Mannschaft mit 2:0 in Führung gebracht, Paco Alcácer war kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer geglückt. Der Tabellenzweite aus Westfalen wird die Gastgeber möglicherweise nicht noch einmal unterschätzen. „Das mag sein“, sagt Hennings. „Vielleicht wird uns keiner unterschätzen. Aber wir kämpfen um den Klassenerhalt und haben eine Menge Motivation.“ Der Sieg aus dem Vorjahr gebe Kraft und Mut. „Wir wissen, was möglich ist.“

Die Fortunen müssen in den ausstehenden vier Partien dringend punkten, um den Klassenerhalt schaffen zu können. „Die Punkteausbeute war zuletzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt Hennings. Es sei bitter, dass sie zuletzt nicht eintüten konnten und schon ein paar Mal zwei Punkte liegen gelassen hätten. „Wir haben vom Gefühl her zu wenig herausgeholt aus einigen Spielen. Gegen Dortmund wollen wir am Samstag was mitnehmen, wir brauchen ganz, ganz dringend die Punkte.“