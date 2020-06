Verletzung im Training : Fortuna vorerst ohne Routinier Fink

Köln Oliver Fink wird Fortuna Düsseldorf am Samtag gegen Borussia Dortmund fehlen. Der 38-Jährige hat sich im Training verletzt und fällt mit einem Muskelfaserriss „bis auf Weiteres“ aus.

Fortuna Düsseldorf muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorerst auf Routinier Oliver Fink verzichten. Der 38-Jährige hat im Training einen Muskelfaserriss in der Wade erlitten, er wird "bis auf Weiteres nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können", teilte Düsseldorf am Donnerstag mit. Die Rheinländer, die am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Borussia Dortmund treffen, belegen derzeit Rang 16 und haben drei Punkte Rückstand auf den FSV Mainz 05 auf Platz 15.