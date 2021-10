Marktwert erstmals siebenstellig : Rotterdam feiert Okoye nach Weltklasse-Leistung

Düsseldorf Der ehemalige Fortuna-Torhüter Maduka Okoye hat am vergangenen Wochenende mit einer Glanzvorstellung gegen den Götze-Klub PSV Eindhoven auf sich aufmerksam gemacht. Seine Leistungen in den Niederlanden machen sich nun auch in seinem Marktwert bemerkbar. Wie es für den Düsseldorfer nun weitergeht.

Für Maduka Okoye könnte es derzeit kaum besser laufen. Vor wenigen Wochen erst verlängerte der gebürtige Düsseldorfer bei Sparta Rotterdam seinen Vertrag bis 2025, wodurch er zu einem der Topverdiener des Klubs aufstieg. Zudem wurde der Wert des 22-Jährigen in dieser Woche vom Online-Portal „transfermarkt.de“ auf eine Millionen Euro taxiert. Damit hat Okoye zum ersten Mal die siebenstellige Schallmauer durchbrochen. Als Fortuna ihn vor knapp eineinhalb Jahren ablösefrei ziehen ließ, lag sein Marktwert noch bei 150 Tausend Euro. Das bedeutet eine Steigerung von über 600 Prozent.

Diese Aufwertung kommt auch nicht von ungefähr. Denn Okoye ist in den Niederlanden längst zu den besten Torhütern der Liga aufstiegen. Erst am vergangenen Wochenende zeigte er im Spiel gegen die PSV Eindhoven eine absolute Glanzleistung. Das gesamte Stadion feierte ihn anschließend trotz einer 1:2-Niederlage. „Es war schon ein krasses Gefühl, als die PSV-Fans nach dem Spiel applaudiert und meinen Namen gerufen haben“, sagt Okoye im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich denke, das zeigt, dass ich an diesem Tag nicht ganz so schlecht war.“ Sehen Sie seine Paraden hier im Video.

Mit solchen Leistungen spielt sich Okoye natürlich automatisch ins Rampenlicht und weckt das Interesse anderer Vereine. „Ich habe bei Sparta langfristig verlängert. Diesen Schritt habe ich mit meiner Agentur Prime11 und meinem engsten Berater sehr genau besprochen und alle Szenarien durchgespielt. Das war also wohlüberlegt. In meinem Alter ist es wichtig, dass ich mein Einsatzkonto voll mache und nicht mein Bankkonto“, sagt er. „Ich hatte zwei Angebote von Vereinen, bei denen ich jetzt finanziell auf jeden Fall schon sehr viel weiter wäre. Aber ich bin keiner, der dem Geld hinterherrennt. Ich will mir eine Karriere aufbauen und wirklich alles aus mir herausholen. Ich will ganz oben mitmischen und langfristig auf dem höchsten Niveau spielen.“

Wo das sein wird, steht aber noch nicht fest. Nach Informationen unserer Redaktion soll es aber bereits an diesem Wochenende ein Treffen zwischen Okoyes Management und Verantwortlichen des französischen Erstligisten OGC Nizza an der Côte d’Azur geben. Der Plan: Bereits jetzt die Vertragsinhalte festzurren und dann im Sommer wechseln. „Wenn es zu einem Wechsel kommt, dann kann ich Sparta Rotterdam und den Fans mit meiner Ablöse ein tolles Geschenk machen. Aber ich befasse mich aktuell nicht mit Wechselgedanken. Dafür habe ich mein Management, dem ich vollends vertraue“, sagt Okoye auf Nachfrage unserer Redaktion.

Okoye selbst weilt derzeit bei der nigerianischen Nationalmannschaft. Am vergangenen Donnerstag wurde er bei der 0:1-Niederlage gegen die Zentralafrikanische Republik von Nationaltrainer Gernot Rohr geschont, am Sonntag wird er dann wieder zwischen den Pfosten stehen. „Das war von Anfang an so abgesprochen und gönne es meinem Torwart-Kollegen von ganzen Herzen. Ich bin absoluter Teamplayer und tue alles zum Wohl der Mannschaft. Wir haben ein gemeinsames Ziel: uns für die WM in Katar zu qualifizieren.“

