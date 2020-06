„Was er macht, ist eine ganz große Schande“ : Rotsünder Hübner schießt gegen Fortunas Ayhan

Düsseldorf Die umkämpfte Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und 1899 Hoffenheim sollte auch nach dem Spiel noch hohe Wellen schlagen. Eine Szene sorgte für besonders viel Diskussionsstoff. Benjamin Hübner beschuldigte Kaan Ayhan der Schauspielerei.

Denn plötzlich ging Kaan Ayhan kurz vor der Ausführung eines Eckballs nach einem Gerangel mit Benjamin Hübner im eigenen Strafraum zu Boden, hielt sich schmerzverzerrt sein Gesicht. Der Referee zeigte dem Hoffenheimer Kapitän nach kurzer Beratung mit seinem Assistenten nach nur neun Spielminuten die Rote Karte. Doch was war passiert? Storks hatte wohl einen Ellbogenschlag Hübners vermutet und wertete diese Aktion in Folge dessen als Tätlichkeit.

Die Szene wurde zwar im Kölner Keller geprüft, doch Videoassistent Christian Dingert erkannte in dieser Situation keine klare Fehlentscheidung. Der Platzverweis behielt also seine Gültigkeit - eine recht fragwürdige Urteilsauslegung, war es doch Ayhan selbst, der Hübners Arm nach oben in Richtung seines Gesichtes schlug.

Umso deutlicher offenbarte der Hoffenheimer Beschuldigte seine Meinung. „Mein Arm ist an meinem Körper, er zieht meinen Arm nach oben in sein Gesicht“, erklärte er die Szene, bevor er gegen seinen Gegenspieler ausholte. „Das ist eine ganz große Schande, was Ayhan macht. Das nimmt mir den Spaß am Fußball. Wenn ich zugeschlagen hätte, würde ich sagen, dass es eine Dummheit und ein Fehler war. Ich würde das zugeben. Aber so ist das für mich eine Frechheit.“