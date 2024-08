Wiedersehen mit Karlsruhe Mit diesem Gefühl geht Fortunas Rossmann ins Duell mit Ex-Verein KSC

Im Juli 2019 begann die Fußball-Reise des damals 15-Jährigen in der Jugendabteilung des KSC. Über dessen U17 bis zur U19 entwickelte sich Rossmann in der Folge weiter und landete anschließend im Herrenbereich der Badener. Dort schnupperte der Akteur, der sich in der vergangenen Serie einen Muskelfaserriss zuzog sowie später auch noch an der Hüfte operiert wurde – und daher lange verletzt ausfiel –, die erste Luft im Profifußball.