Karneval in Düsseldorf Auf diesem Wagen fährt Fortuna an Rosenmontag

Dass die Düsseldorfer letztmals eine Karnevalspartie vor eigenem Anhang austragen durften, ist sieben Jahre her. Seinerzeit trennte sich der Zweitligist mit einem 0:0 vom 1. FC Heidenheim. Insgesamt ist die närrische Bilanz übrigens gar nicht so schlecht: Acht Punkte holte er seitdem an den Karnevalstagen – dank eines sensationellen 4:0-Erfolgs auf Schalke, eines wichtigen 2:0-Siegs in Freiburg und zweier Unentschieden in Regensburg (1:1 und 0:0).