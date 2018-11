Fortuna Düsseldorf: Robert Schäfers Schritt ist richtig, aber auch riskant - ein Kommentar

Düsseldorf Beim Spiel in Mönchengladbach haben Anhänger der Fortuna im Gästeblock Pyrotechnik abgebrannt. Vorstandsboss Robert Schäfer hat scharfe Maßnahmen angekündigt. Das ist richtig, findet unser Autor, dennoch ist es ein Spagat. Ein Kommentar.

Schäfer wagt einen schwierigen Spagat. Denn die Zündler, die Fortuna bereits enorme Summen gekostet haben und wegen der Feuerwerke in Ulm und Gladbach erneut mindestens 60.000 Euro kosten werden, sind in erster Linie in Ultra-Kreisen zu suchen. Und die Ultras sind die, die in Düsseldorf auch die positive Stimmung im Stadion entfachen. Diese ist ein wichtiger Faktor, zahlungskräftige Kunden anzulocken. Ärger mit den Ultras zu riskieren, ist also sehr mutig von Schäfer – aber auch notwendig. Denn: Er hat Recht.