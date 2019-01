Fortuna-Boss Schäfer erklärt sich im „Doppelpass“: „Wir hätten für Funkel eine Ausnahme machen müssen“

München/Düsseldorf In der Sendung „Doppelpass“ kommen jeden Sonntag die großen Themen des deutschen Fußballs auf den Tisch. Dazu gehörte dieses Mal auch Fortuna Düsseldorf. Vorstandsboss Schäfer musste unangenehme Fragen beantworten.

Am Freitag hatte Fortuna Düsseldorf im Trainingslager in Marbella bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass Trainer Friedhelm Funkel den Verein zum Ende der Saison verlassen werde. Bei Funkel liefen die Tränen. Am Abend und nach zahlreichen Fanprotesten die plötzliche Wende: Aufsichtsratschef Reinhold Ernst kündigte an, dass der Verein die Gespräche mit Funkel wieder aufnehmen werde. Am Samstagmorgen verkündete Fortuna, man wolle und werde bis zum Spiel gegen Augsburg am kommenden Samstag eine Einigung erzielen.