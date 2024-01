Beinahe-Eklat und Kabinen-Rüffel Diesen Riesenwirbel gab es nach Fortuna-Triumph um Tzolis-Elfer

Vielmehr imponierte, wie rotzfrech Tzolis die große Aufgabe an seinem 22. Geburtstag bewältigt hatte. Der Torschütze sagte: „Der Trainer wollte eigentlich, dass ich an dritter Stelle antrete, ich habe ihm aber gesagt: Lass mich lieber zum Schluss. Ich habe ein gutes Gefühl. In dem Moment war mir auch klar, wie ich den Schuss verwandeln will. Der Torwart muss sich ja für eine Ecke entscheiden. Da bleibt die Mitte in der Regel frei.“