Unter Beobachtung von Thioune Diese Nachwuchshoffnung trainiert bei den Fortuna-Profis mit

In dieser Saison durfte Affo also bereits erste Duftmarken bei den Profis hinterlassen. Thioune ließ ihn tatsächlich mehr als einmal mittrainieren, im Testspiel gegen De Graafschap erzielte das Talent sogar einen Treffer. Der noch etwas schmächtige Flügelspieler bringt eine gute Explosivität mit, ist zudem sehr dribbelstark. In der U17 und der U19 – für beide Teams kam er im bisherigen Saisonverlauf zum Einsatz – überzeugt er bislang auf ganzer Linie. Aus dem NLZ werden ihm beste Entwicklungsprognosen ausgestellt.