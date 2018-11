Fortuna Düsseldorf richtet Kampfansage an die Bundesliga

Nach sechs Niederlagen in Serie : Fortuna richtet Kampfansage an die Liga

Fortunas Matthias Zimmermann. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortuna steckt weiter in der Krise. Das 0:3 im Derby bei Borussia Mönchengladbach war bereits die sechste Niederlage in der Bundesliga in Folge. Trotz der Horrorserie richtet der Aufsteiger eine Kampfansage an die Liga.

Phillip Oldenburg Von Phillip Oldenburg

Fortuna Düsseldorf hat nach zehn Spieltagen nur fünf Punkte auf dem Konto, für die Fortuna ist es der schlechteste Saisonstart ihrer Bundesliga-Geschichte. Dazu kommt die 0:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Doch den Mut und die Überzeugung in die eigene Stärke hat man angesichts der sechsten Niederlage in Serie offenbar nicht verloren.

Ihr könnt uns belächeln, Ihr könnt Euch über uns lustig machen oder uns sogar abschreiben...



Aber seid Euch sicher: Wir werden jede Woche wiederkommen, nicht aufgeben und es immer wieder aufs Neue versuchen❗❗❗#f95 #gekommenumzubleiben pic.twitter.com/0cdS8UYXu8 — Fortuna Düsseldorf (@f95) 5. November 2018

„Ihr könnt uns belächeln, Ihr könnt Euch über uns lustig machen oder uns sogar abschreiben“, schrieb der Tabellenvorletze auf Twitter und schickte eine emotionale Kampfansage an die Liga direkt hinterher: „Aber seid Euch sicher: Wir werden jede Woche wiederkommen, nicht aufgeben und es immer wieder aufs Neue versuchen.“ Dazu postete der Klub zwei Bilder: eins zeigt die aktuelle Tabelle, eins die Mannschaft mit erhobenen Fäusten vor der Fankurve.

Trainer Friedhelm Funkel weiß die Ruhe bei Fortuna zu schätzen, weiß aber auch um den Ernst der Lage. „Ein Erfolgserlebnis ist dringend notwendig. Leider können wir nicht zaubern, sonst würden wir sofort einen Zaubertrick anwenden, damit die Bälle reingehen", sagte Funkel nach dem Gladbach-Spiel: „Wir können nur weiter arbeiten und daran glauben.“

Zumindest den Glauben scheint der Aufsteiger noch lange nicht verloren zu haben. Klar ist aber auch, dass sich die Fortuna in den kommenden Wochen auch an der Kampfansage messen lassen muss.

(old)