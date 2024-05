Über Bochum in die Bundesliga? Was Fortunas Sportdirektor und Kapitän zum Relegationsgegner sagen

Im Vorfeld des Erstliga-Finales hatte fast alles auf Union Berlin hingedeutet, die „Eisernen“ zogen ihren Kopf allerdings in letzter Sekunde aus der Schlinge. Sie gewannen dank eines im Nachschuss verwandelten Foulelfmeters mit 2:1 gegen den SC Freiburg und feierten noch den direkten Klassenerhalt. Parallel war nämlich der VfL Bochum mit 1:4 bei Werder Bremen untergegangen und auf den 16. Platz gestürzt, sodass es für Fortuna in der Relegation am kommenden Donnerstag und am darauffolgenden Montag also zum Duell mit dem Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet kommt – zunächst auswärts, dann zuhause.