„Ich bin sicher, dass die Jungs es packen“ Darum glaubt Aufstiegsheld Ranisav Jovanovic ganz fest an Fortuna

Düsseldorf · Vor zwölf Jahren erlebte er den Höhepunkt seiner Profikarriere: Ranisav Jovanovic stieg nicht nur mit Fortuna in die Bundesliga auf, sondern war im entscheidenden Relegationsspiel gegen Hertha sogar einer der Torschützen. Was er heute im Rückblick fühlt. Warum er fest an den erneuten Aufstieg glaubt.

22.05.2024 , 10:32 Uhr