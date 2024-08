Positiver und negativer Rekord Das sind die verrückten Pokalserien der Fortuna

In den beiden folgenden Spielzeiten wurde Fortuna dann aber tatsächlich Pokalsieger. 1979 durch ein 1:0 nach Verlängerung gegen Hertha BSC in Hannover, ein Jahr später in Gelsenkirchen durch ein 2:1 über den 1. FC Köln. Aus diesen beiden Saisons plus der folgenden 1980/81, als die Rot-Weißen erst im Viertelfinale mit 1:2 bei Hertha BSC scheiterten, stammt ihr bis heute gültiger deutsche Rekord: 18 gewonnene Pokalspiele in Serie.