Ex-Aufsichtsratsmitglied verrät : Dieser Fortune ist der Lieblingsspieler von „Calli“

Düsseldorf Er war der XXL-Manager der Bundesliga. Reiner Calmund hatte überall seine Finger im Spiel. Bei Fortuna saß er drei Jahre im Aufsichtsrat. Nun hat der 72-Jährige verraten, wer sein Lieblingsspieler bei den Düsseldorfern ist. Was er dem Verein in der Zweiten Liga zutraut.

In der Fußballbranche hat sein Wort immer noch Gewicht, wenngleich er körperlich nach einer Magen-OP mächtig abgespeckt hat. Reiner Calmund kann vom Fußball nicht die Finger lassen. Die rheinische Frohnatur lebt seit Jahren mit seiner Familie im Saarland. Dementsprechend intensiv verfolgt er daher die Entwicklungen beim 1. FC Saarbrücken.

„Der Nicklas Shipnoski ist mein Lieblingsspieler“, verrät nun „Calli“. „Seinen Abgang gilt es zu kompensieren. Mit 15 Toren und zahlreichen Assists hinterlässt Shipnoski eine große Lücke in der Offensive des 1. FCS.“

Shipnoski ist zur neuen Saison nach Düsseldorf gewechselt und soll dort auf der rechten Seite Alarm machen. Allerdings gibt es mächtig Konkurrenz für ihn in den Reihen von Fortuna. Auf der linken Seite ist Kristoffer Peterson aktuell gesetzt, rechts scheint zur Zeit Felix Klaus die besseren Karten zu haben.

Als Fortuna bei Shipnoski vor der Saison angeklopft hatte, da brauchte der nicht lange zu überlegen: „Wenn so ein Verein wie Düsseldorf anklopft, dann brauchte ich nicht so lange zu überlegen. Es gibt doch nichts Geileres, als für Fortuna zu spielen.“

Was ihn auszeichnet? Shipnoski sagt: „Sicher meine Schnelligkeit, der Drang zum Tor. Ich bin Vorbereiter, kann aber auch selbst den Abschluss suchen. Ich gehe immer wieder tiefe Laufwege hinter die Kette. Dann heißt es, mit einem Haken vorbei an dem Gegenspieler zu kommen, abzuspielen oder eben selbst aufs Tor zu schießen. Klingt so theoretisch natürlich alles total einfach, auf dem Platz kommen dann aber doch noch ein paar Erschwernisse hinzu.“