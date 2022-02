Sonntag in Wuppertal : Fortunas U23 zittert um ihr nächstes Spiel

Düsseldorf Bei der Regionalliga-Mannschaft der Düsseldorfer freuen sich alle auf den alten Westschlager beim Wuppertaler SV. Doch ob diese Partie am Sonntag wirklich stattfinden kann, steht in den Sternen. Was dahintersteckt und welche Pläne Trainer Nico Michaty hat.

Fortunas U23-Fußballer müssen am Sonntag (14 Uhr) beim Spitzenteam Wuppertaler SV antreten. Beim aktuellen Tabellen-Vierten der Regionalliga West geht das Team von Trainer Nico Michaty als klarer Außenseiter in die Partie. Die Gefahr ist entsprechend hoch, dass die Serie der „Zwoten“ auf vier Partien ohne Sieg wachsen wird.

Ob das Spiel jedoch überhaupt stattfinden kann, hängt am seidenen Faden. Bereits das für den Mittwochabend geplante Wuppertaler Heimspiel gegen den SV Straelen musste aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden. Angesichts des Sturms und insbesondere des Regens in den Stunden seither und mit Blick auf die weiteren Wetteraussichten erscheint eine Spielabsage für Sonntag deutlich wahrscheinlicher als ein Anpfiff im Stadion am Zoo.

Bei der Fortuna läuft derweil natürlich die ganz normale Vorbereitung auf das Duell. Am Donnerstag genoss das Team einen freien Tag – jedoch nicht wegen des Sturms, sondern weil der zweite Tag nach dem Ahlen-Spiel ohnehin als Regenerationstag auserkoren wurde.

Sollte in Wuppertal tatsächlich gespielt werden, muss sich das Team abermals auf einen tiefen Rasen einstellen. Dass das dem Spielniveau nicht unbedingt abträglich ist, bewies die U23 just gegen Ahlen mit einer phasenweise starken Leistung im Dauerregen, auch wenn der Ertrag am Ende mit einem Zähler beim 1:1 dürftig war.

Michaty müsste beim WSV auf seine beiden gesperrten Innenverteidiger Nikell Touglo und Niko Vukancic verzichten. Der Winter-Zugang Vukancic wurde nach der roten Karte gegen Straelen für zwei Spiele gesperrt, muss also noch einmal aussetzen. Touglo sah gegen Ahlen am Dienstag gelb-rot.

Tim Corsten erhielt gegen Ahlen zwar einen Schlag auf den Fuß, dies sei aber laut Michaty „nichts Dramatisches“, sodass zumindest Corsten der Innenverteidigung erhalten bleibt. Neben ihm dürfte vermutlich Daniel Ndouop auflaufen, der bereits gegen Ahlen in der Schlussphase nach Touglos Platzverweis eingewechselt wurde. Die Alternativen wären Mert Göckan und Can Özkan. Bei Özkan ist es jedoch ebenso wie bei Oliver Fink fraglich, ob beide nach ihren Erkältungen rechtzeitig fit werden.

