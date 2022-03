2:0-Sieg beim VfB Homberg : Michaty „megastolz“ auf Fortunas „Zwote“

Duisburg Es war eine richtungsweisende Partie für Fortunas Regionalliga-Mannschaft beim VfB Homberg. Mit einem 2:0-Erfolg hat sie sich aus ihrer Abwärtsspirale befreit – und das unter außergewöhnlichen Umständen. Entsprechend zufrieden war der Trainer mit seinem letzten Aufgebot.

Tim Köther, Takashi Uchino, Nikell Touglo, Davor Lovren , Phil Sieben, Marcel Mansfeld – die kuriose Ausfallliste war lang. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätten zumindest fünf dieser sechs Akteure am Samstag in der Startelf von Fortunas Regionalliga-Fußballern gestanden. Im richtungsweisenden Auswärtsspiel beim VfB Homberg musste Trainer Nico Michaty jedoch auf das Sextett verzichten. Nicht etwa wegen Verletzungen oder Erkrankungen, sondern weil es aufgrund der Corona-Problematik des Zweitliga-Teams mit nach Paderborn gereist war.

Fortuna kassiert in letzter Minute das 1:1 in Paderborn

Liveticker zum Nachlesen : Fortuna kassiert in letzter Minute das 1:1 in Paderborn

Nach starkem Kampf in Paderborn

Nach starkem Kampf in Paderborn : Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Von den vergangenen neun Partien hatten die Flingerner zuvor nur eine gewonnen, der Vorsprung auf die schon in weite Ferne gerückten Abstiegsplätze war auf acht Zähler zusammengeschmolzen. Beim Tabellenvorletzten stand für die personell ausgedünnte und neu zusammengewürfelte „Zwote“ also durchaus einiges auf dem Spiel. Die besseren Chancen besaßen zunächst die Hausherren: Fortuna-Torwart Franz Langhoff kratzte einen Heber von Yassine Bouchama aus dem Winkel, ein Abschluss von Ahmad Jafar strich kurz darauf nur knapp am Pfosten vorbei.