Spiel abgesagt : Darum bleibt Fortunas U23 am Samstag arbeitslos

Düsseldorf Der Pflichtspielauftakt von Fortunas Regionalliga-Mannschaft beim SV Rödinghausen am Samstag fällt flach. Die Partie der „Zwoten“ ist am Donnerstagvormittag abgesagt worden. Was die Gründe sind, wie es nun weitergeht und was Trainer Nico Michaty sagt.