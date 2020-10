Ticketverkauf für Regensburg-Spiel ausgesetzt : Fortuna rechnet mit Geisterspiel am Sonntag

Düsseldorf Am Dienstag hätte der freie Ticketverkauf für das Zweitligaspiel gegen Jahn Regensburg beginnen sollen. Diesen setzt Fortuna nun aus. Aufgrund des Sieben-Tage-Inzidenz-Wertes geht der Klub sogar von einem kompletten Geisterspiel aus.

In ganz Deutschland steigen die Corona-Zahlen. Düsseldorf macht da keine Ausnahme. Deshalb gehen die Verantwortlichen bei Fortuna davon aus, dass das Zweitligaspiel gegen Jahn Regensburg am Sonntag vor leeren Rängen ausgetragen werden muss.

„Aufgrund des hohen Sieben-Tage-Inzidenz-Wertes in Düsseldorf ist aktuell davon auszugehen, dass das Fortuna-Heimspiel gegen Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr) nicht wie geplant vor bis zu 10.800 Zuschauern stattfinden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. „Die Fortuna ist im engen Austausch mit den zuständigen Behörden, um allen Fans und Sponsoren, die Tickets für das Heimspiel haben, so früh wie möglich Planungssicherheit zu verschaffen.“

Bereits das Heimspiel des KFC Uerdingen in der Dritten Liga gegen den FC Bayern München II am vergangenen Samstag musste vor leeren Rängen in der Merkur Spiel-Arena stattfinden. „Aktuell rechnet die Fortuna mit einem ähnlichen Szenario für die Partie gegen Regensburg in einer knappen Woche. Aus diesem Grund setzt der Verein den freien Ticketvorverkauf, der eigentlich am Dienstag hätte beginnen sollen, aus.“ heißt es.