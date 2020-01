Start der Rückrunden-Vorbereitung : Fortuna rechnet beim Laktattest schon mit Skrzybski

Düsseldorf Am Freitag um 11 Uhr versammelt Fortunas Trainer Friedhelm Funkel seinen Kader zum Laktattest. Angreifer Steven Skrzybski, den der Klub vom FC Schalke 04 ausleihen möchte, soll dann schon dabei sein.

Die Winterpause war eher ein Päuschen. Erst elf Tage ist es her, dass Fortuna ihr letztes Punktspiel des alten Jahres gegen Aufsteiger Union Berlin 2:1 gewann, und schon treffen sich die Profis und ihr Trainer Friedhelm Funkel wieder. Am Freitag um 11 Uhr beginnt im Arena-Sportpark der Laktattest, mit dem der Bundesligist seine Rückrunden-Vorbereitung einläutet.

Sportlich ist das bedauerlich, da Fortuna grundsätzlich an Verstärkungen vom Kaliber eines Duda natürlich immer interessiert ist. Gerade in der Offensive mussten sich die Düsseldorfer allzu häufig auf Rouwen Hennings verlassen, der in der Hinserie elf Treffer erzielte und damit mehr als 61 Prozent der gesamten Düsseldorfer Torquote verbuchte. Duda gilt freilich mehr als Vorbereiter denn als Vollstrecker, was durchaus für ihn spräche, da Fortuna seit dem Kreuzbandriss von Mittelfeld-Regisseur Kevin Stöger im letzten Spiel der Vorsaison in dieser Hinsicht ein gewisses Defizit aufweist.