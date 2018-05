„Das hört sich vielleicht komisch an, aber wir sind ganz gut ins Spiel gekommen. Die ersten beiden Aktionen des Gegners waren dann 0:2, das sah schon doof aus. Man hat aber gesehen, dass die Mannschaft an sich glaubt, dass wir einfach nicht aufgeben. Es war so etwas wie ein Spiegelbild der ganzen Saison – wir glauben an uns und können jederzeit zurückkommen. Wir hatten es verdient zu gewinnen und haben verdient die Felge gewonnen.“ Interimskapitän Adam Bodzek