Reaktionen von Thioune und Hoffmann Was Fortuna-Sportvorstand Allofs nach Pokal-Aus ankündigt

Kapitän Andre Hoffmann, von einigen Fans im Netz wegen seiner Elfer-Zurückhaltung kritisiert, schließt sich dem Trainer an. „Wir haben eine Riesenchance verpasst, es fühlt sich nicht gut an. Ich kann die Enttäuschung der Fans verstehen. Was das Elfmeterschießen angeht, bin ich aber anderer Meinung“, betont der Innenverteidiger. „Wir haben als Team die in dem Moment besten fünf Schützen ausgewählt. Die fünf haben alle zügig die Hand gehoben und gesagt: Wir sind sicher, wir knallen das Ding rein. Wir haben als Mannschaft dahintergestanden, denn ein Elfmeterschießen hat nichts mit der Anzahl von Spielen im Profibereich zu tun, mit Erfahrung oder Alter. Wer sich in dem Moment danach fühlt, der sollte schießen – das ist meine persönliche Meinung, und dahinter standen wir auch als Gruppe.“