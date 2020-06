Fortunas Gegner im Check : Leipzig seit September in Heimspielen ungeschlagen

Erik Thommy (rechts) im Hinspiel gegen den Leipziger Konrad Laimer. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Die abstiegsgefährdete Fortuna tritt am Mittwochabend als klarer Außenseiter beim Tabellendritten RB Leipzig an. Auch die bisherigen Ergebnisse sprechen nicht für einen Gästeerfolg. Denn Fortuna hat noch kein Spiel in der 1. oder 2. Bundesliga gegen Leipzig gewonnen.

Das Spiel Die Rollen sind klar verteilt: Düsseldorf fährt am 32. Spieltag der Bundesliga als Drittletzter zum Tabellendritten nach Leipzig (Anpfiff: Mittwoch, 20.30 Uhr).

Die aktuelle Form Die Leipziger sind seit zwölf Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage, was Vereinsrekord ist. Allerdings hat die Truppe von Trainer Julian Nagelsmann keine der jüngsten vier Partien auf eigenem Rasen gewonnen, was in der vierjährigen Bundesliga-Historie der Sachsen Negativrekord ist. Fortuna hat aus den jüngsten drei Spielen nur einen Punkt geholt.



Die personelle Lage Leipzig muss ohne Ethan Ampadu (Rückenprobleme) und Yussuf Poulsen (Syndesmosebandanriss) antreten. Fortuna kann wieder auf Adam Bodzek setzen, der gegen Dortmund wegen seiner zehnten Gelben Karte gesperrt war. Niko Gießelmann fällt in Leipzig aufgrund seiner fünften Gelben Karte aus. Auch Oliver Fink, Zack Steffen und Aymen Barkok stehen nicht zur Verfügung.

Stärken und Schwächen Zu Fortunas Schwächen gehört die Anfälligkeit bei Kopfbällen im eigenen Strafraum. Schon 15 Treffer kassierten die Rot-Weißen in solchen Situationen, nur Werder Bremen ist hier noch schlechter (17). Seit Uwe Rösler Trainer ist, haben die Düsseldorfer acht der 21 Gegentore per Kopfball bekommen.

Leipzig ist in allen Belangen bärenstark: Es hat 77 Treffer erzielt und damit die drittbeste Offensive. Auch die Zahl der Torschüsse ist eindrucksvoll (499, und damit Platz zwei). Jede fünfte Chance haben die Leipziger bislang verwertet und liegen damit ebenfalls auf Rang zwei. Bei Toren nach Standards (20) sind sie sogar absolute Spitze, kein Team hat mehr Treffer auf diese Weise erzielt. Die Sachsen haben außerdem die zweitwenigsten Gegentreffer kassiert (32).

Der direkte Vergleich Fortuna hat noch kein Spiel in der 1. oder 2. Liga gegen Leipzig gewonnen. Fünf der sieben Begegnungen gewannen die Sachsen. In der vergangenen Saison erreichten die Düsseldorfer in Leipzig ein 1:1. Matthias Zimmermann hatte seine Mannschaft in Führung gebracht (47.), Jean-Kévin Augustin den Ausgleich erzielt (68.).