Dawid Kownacki

Rückte für den an Grippe erkrankten Rouwen Hennings in die Sturmspitze. Verpasste in der 11. Minute eine gute Hereingabe von Ampomah. Hatte großes Pech, als ein guter Schlenzer nur am Innenpfosten landet. Bekam noch weitere kleinere Möglichkeiten, konnte aber keine in ein Tor ummünzen. Wurde dann ausgewechselt.

Note 4