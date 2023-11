Beim 1:1 der U23 Wie Fortunas Publikum mit einem rassistischen Ausruf umging

Jens Langeneke scheint die richtigen Worte zur Motivation vor dem Anpfiff zu finden. In den bisherigen Partien unter seiner Leitung ging Fortunas U23 immer früh in der ersten Hälfte in Führung. So auch gegen die U23 vom FC Schalke 04 am Freitagabend im Paul-Janes-Stadion. Doch die Gäste fanden zurück in die Partie, sodass am Ende eine leistungsgerechte Punkteteilung stand.