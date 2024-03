Beim 2:0 der Fortuna gegen den HSV Warum sich Düsseldorf mit diesem Rasen nur noch blamiert

In etwas mehr als drei Monaten wird ganz Europa auf dieses Stadion blicken. Düsseldorf ist Spielort der Endrunde zur Fußball-Europameisterschaft – und man kann nur hoffen, dass sich der Rasen in der Stockumer Arena dann besser präsentiert als am Freitagabend. Beim 2:0-Sieg der Fortuna gegen den Hamburger SV waren 52.000 Zuschauer auf den Rängen und sehr viele mehr an den Fernsehschirmen fassungslos, welches Geläuf den Akteuren da zugemutet wurde.