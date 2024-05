Nur Bankdrücker in der Relegation Dieses große Rätselraten gibt es bei Fortuna um Shinta Appelkamp

Als die Entscheidung gefallen war, gewann zunächst die Trauer die Oberhand. Takashi Uchino, der den letzten Elfmeter im Rückspiel der Relegation gegen den VfL Bochum verschossen hatte, brach völlig in sich zusammen. Einer der Ersten, der an seiner Seite war: Shinta Appelkamp. Er stützte seinen Mitspieler, führte ihn vom Feld. Man konnte nur erahnen, wie emotional aufgeladen er selbst in diesem Augenblick gewesen sein muss.