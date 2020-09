Quiz zur ersten Pokalrunde : Wer verschoss die Elfer gegen den HSV 2009?

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf und der DFB-Pokal. Das ist – auch – eine Erfolgsgeschichte. Die Titelgewinne 1979 und 1980 sind legendär. Doch es gab auch einige Pleiten in der ersten Runde. Ein Quiz zu den Auftaktpartien in diesem Wettbewerb.

Seit mehr als 39 Jahren hält Fortuna Düsseldorf den Rekord für die längste Siegesserie im DFB-Pokal: Zwischen August 1978 und Februar 1981 gewann der zweimalige Pokalsieger 18 Pokalspiele in Folge. Aktuell steht der FC Bayern bei zwölf Siegen nach zwei Pokalgewinnen 2019 und 2020 und müsste den Pokal schon ein drittes Mal in Serie gewinnen, um den Rekord einzustellen. Fest steht: Fortuna hat eine große Historie im Pokal. Große Erfolge und brutales Scheitern wechseln sich ab. Am Samstag startet die nächste Runde im DFB-Pokal für Fortuna: Mit dem Gastspiel beim Drittligisten FC Ingolstadt (18.30 Uhr) haben die Düsseldorfer ein schweres Los erwischt. Wir möchten das Wissen unserer Leser testen und haben ein Quiz zu den ersten Pokalrunden der Fortuna erstellt.