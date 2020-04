Fortuna-Quiz : Zehn Fragen zur Aufstiegssaison 2017/18

Fortunas ehemaliger Trainer Friedhelm Funkel jubelt nach dem Aufstieg mit den Fans. Foto: dpa

Düsseldorf Es wird noch einige Zeit dauern, bis in den Stadien der Fußball wieder rollen darf. Bis dahin liefern wir einen kleinen Zeitvertreib: Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Fortuna! Hier kommt der zweite Teil unseres neuen Fortuna-Quiz.

Für die Fans von Fortuna Düsseldorf steht während der Corona-Krise weiterhin Warten auf dem Programm. Am Wochenende finden keine Fußballspiele ihres Herzensklubs statt. Die Profis selbst können ab Montag wieder in Kleingruppen trainieren. Sie hoffen aber natürlich auch, dass der Spielbetrieb in der Bundesliga bald wieder aufgenommen werden kann.

Einige von diesen Akteuren waren bereits vor zwei Jahren dabei, als Fortuna in einer herausragenden Saison den Meistertitel in der 2. Bundesliga feiern konnte. Diese Spielzeit soll als Protagonist unseres zweiten Teils des „Fortuna-Quiz“ dienen. In der ersten Episode ging es um die Ära Norbert Meier, der selbst als Profi reichlich Bundesliga-Erfahrung sammelte und dann als Chefcoach fünfeinhalb Jahre lang das sportliche Geschehen bei Fortuna prägte. Länger als Meier arbeitete im dritten Jahrtausend kein Chefcoach bei den Düsseldorfern, und mit ihm ist der Wiederaufstieg in die 2 . Bundesliga ebenso verbunden wie das erste Comeback im deutschen Oberhaus nach 15 Jahren Abwesenheit. Das „Fortuna-Quiz“ wird einmal wöchentlich Bestandteil unserer Berichterstattung bleiben.

Nun geht es also um den zweiten Aufstieg der Fortuna im neuen Jahrtausend. Wissen Sie noch, wer die Düsseldorfer zum Aufstieg schoss? Welcher Spieler hatte in der Endabrechnung eigentlich die meisten Einsatzminuten vorzuweisen? Gegen welche Vereine verlor Fortuna im April 2018 drei Partien in Folge? Und gegen welchen Bundesligisten schied die Elf von Trainer Friedhelm Funkel damals aus dem DFB-Pokal aus?