Quiz zu Rouwen Hennings : Wie gut kennen Sie Fortunas Top-Torjäger?

Düsseldorf Nur einer hat bei Fortuna trotz Abstiegs sein volles Leistungsvermögen abgerufen: Rouwen Hennings. Der Torjäger soll auch eine Stütze in der Zweiten Liga werden. Wie gut kennen Sie den 32-Jährigen? Testen Sie Ihr Wissen.

Es war eine typische Szene für Rouwen Hennings: Am vorletzten Spieltag gegen den FC Augsburg bekam er den Ball aus guter, aber bei weitem nicht sehr aussichtsreicher Position für einen Stürmer. Doch der 32-Jährige sah eine Lücke in der Gäste-Abwehr und zog aus rund 20 Metern mit seinem starken linken Fuß ab. Der Ball landete unhaltbar für Andreas Luthe zum 1:1-Ausgleich im Augsburger Tor. Es war das letzte Saisontor von Hennings, der seine erfolgreichste Saison als Torjäger absolvierte .

Er erzielte in der Vergangenheit zwar schon einmal mehr Tore als in dieser Saison – das allerdings in einer Klasse tiefer. Und genau da muss er nun in der kommenden Saison wieder ran. Hennings soll eine der Führungspersönlichkeiten beim Fortuna-Projekt Wiederaufstieg werden.