Quiz zu Uwe Klein : Wie gut kennen Sie Fortunas Sportvorstand?

Düsseldorf Seit Anfang Juni ist Uwe Klein hauptverantwortlich für den sportlichen Bereich bei Fortuna. Wie gut kennen Sie den Mann, der als Spieler im DFB-Pokal-Finale stand und einmal gegen Fortuna spielte?

Im Oktober 1994 absolviert Uwe Klein eines seiner insgesamt 26 Zweitligaspiele im Wolfsburger Trikot. Vor 8.827 Zuschauern im alten VfL-Stadion am Elsterweg geht es gegen Fortuna. Es ist sein einziges Spiel gegen seinen heutigen Arbeitgeber. Es endet 3:1 für die „Wölfe“ und der damals 24-Jährige erzielt kurz vor der Halbzeit das 2:0. Bei Fortuna steht noch Aleks Ristic an der Seitenlinie und den Ehrentreffer erzielt Frank Mill. Es waren andere Fußballzeiten.

Heute hat sich das Geschäft komplett gewandelt. Und Klein steht als Sportvorstand bei Fortuna in der Verantwortung. In seinem ersten Jahr arbeitet er gerade daran, einen schlagkräftigen Kader für die anstehende Zweitligsaison zu basteln. Und auch wenn sich die Verantwortlichen noch nicht auf ein Saisonziel festlegen wollen, soll dieser Kader nach Möglichkeit um den direkten Wiederaufstieg mitspielen.

...die Richtung der Kaderplanung: „In der Zweiten Liga ist mehr Körperlichkeit gefragt, es wird robuster gespielt und nicht ganz so schnell. Insofern müssen wir bei der Kaderplanung darauf achten, dass unsere Suche auch auf die Liga zugeschnitten ist. Robustheit und Athletik spielen eine größere Rolle, auch Erfahrung. Wir sollten also nicht nur wendige und flinke Spieler holen, die haben wir ja auch bereits im Kader. Ein Stück weit kann es somit sogar ein kleiner Vorteil sein, dass bei uns 16 Verträge ausgelaufen sind.“

...den Zeitpunkt, bis wann der Kader stehen kann: „Die Frage stellen sich alle Vereine, denn die Pandemie hat uns alle getroffen. Wir sind in Gesprächen mit vielen Spielern, haben auch konkrete Angebote gemacht, die bislang noch nicht angenommen wurden. Bei Spielern wie Vereinen besteht noch Annäherungsbedarf. Wir brauchen vor allem Geduld, machen keine Schnellschüsse. 2016 kam Rouwen Hennings in den letzten Tagen der Transferphase, Benito Raman am letzten Tag, Kaan Ayhan gar in den letzten fünf Minuten. Das ist nicht mein Ziel, ich werde mich nicht hier hinsetzen und bis zum letzten Tag warten, aber manchmal ziehen sich die Dinge eben so lange hin. Und in diesen drei Fällen hat sich unsere Geduld definitiv ausgezahlt. Es muss einen Mix aus Erfahrung und Jugend geben. Wir werden nicht nur 30-Jährige verpflichten, aber auch nicht nur 20-Jährige.“