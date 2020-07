Fortuna-Quiz : Testen Sie Ihr Wissen über die letzten beiden Spielzeiten

Dodi Lukebakio beim 3:3 in München 2018. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Am Montag startet Fortuna in die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison. Eine gute Zeit, um sich noch einmal an die vergangenen beiden Jahre in der Bundesliga zu erinnern – mit einem Quiz für unsere Leser.

68 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse liegen hinter Fortuna. Jetzt geht es darum, möglichst schnell wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Doch die Erinnerungen an zwei Saisons mit vielen großen Momenten werden bleiben.

Der erste Sieg Am 15. September 2018 empfängt Fortuna die TSG Hoffenheim. Alfredo Morales bringt die Elf von Trainer Friedhelm Funkel per Kopf in Führung. Kurz vor Ende gleicht das Team von Julian Nagelsmann durch Reiss Nelson aus. Doch Kenan Karaman tankt sich in den Strafraum und holt einen Strafstoß heraus. Der eingewechselte Dodi Lukebakio bleibt cool und schiebt vom Punkt zum Siegtreffer ein.

Ein Herbsttag in München Viele Fortuna-Anhänger werden noch lange von diesem 24. November 2018 erzählen. Die Düsseldorfer treten beim großen FC Bayern an. Alles sieht nach einer klaren Angelegenheit aus. Die Münchner führen 2:0 und 3:1, doch es ist der Nachmittag von Dodi Lukebakio. Drei Treffer, der letzte in der Nachspielzeit, bringen ein 3:3, das ihn auf ewig zu einer Fortuna-Legende macht.

Zimmers Schuss ins Glück Kurz vor der Winterpause empfängt Fortuna am 18. Dezember 2018 den bis dato ungeschlagenen Herbstmeister Borussia Dortmund. Die Düsseldorfer machen ein überragendes Spiel, gekrönt von Jean Zimmers Kracher in den Winkel. Das 2:1 macht noch mehr Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Karneval auf Schalke Im 4-3-3 glänzen Lukebakio, Benito Raman und Dawid Kownacki. Mit einem 4:0-Auswärtssieg bescheren die Düsseldorfer ihren Fans einen Karnervalssamstag der Extraklasse.

Und es ist doch ein Derby Gladbach-Coach Dieter Hecking will nicht wahrhaben, dass Fortuna ein Derbygegner ist und tut das auch öffentlich kund. Seine Spieler gehen dementsprechend ins Spiel am 30. März 2019. Nach 16 Minuten steht es 3:0 für Fortuna, die das Spiel mit 3:1 gewinnt. Hecking rudert nach dem Spiel zurück und nimmt die Niederlage somit auf seine Kappe.

Geglückter Auftakt Fortuna gewinnt das erste Saisonspiel bei Werder Bremen am 17. August mit 3:1. Die Düsseldorfer sind abgezockt und haben einen tollen Zugang Zack Steffen im Tor. Was keiner damals ahnt: Beide Teams duellieren sich bis zum Schluss um den Klassenerhalt.

Derbysieg Das erste Spiel in der Bundesliga gegen Köln seit langer Zeit. Und Fortuna ist gewappnet. Am Ende steht ein 2:0 und ein unnachahmlicher Sololauf von Erik Thommy.

Wieder Spektakel auf Schalke Am 9. November gibt sich Fortuna auf Schalke einfach nicht geschlagen. Die Gelsenkirchener führen 1:0, 2:1 und 3:2. Jedes Mal hat Rouwen Hennings die Antwort parat. Mit einem Punkt geht es glücklich nach Hause.

Der letzte Sieg mit Fans In Freiburg gelingt am 22. Februar der letzte Fortuna-Sieg mit Zuschauern, bevor die Corona-Pandemie Deutschland erreicht. Das 2:0 ist der erste Sieg unter Trainer Uwe Rösler. Die Hoffnung lebt, doch am Ende wird es ganz knapp nicht reichen.

(erer)