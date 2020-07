Erfolge mit Meier und Funkel : Quiz zu Fortunas Aufstiegen 2012 und 2018

Friedhelm Funkel beim Aufstieg 2018. Foto: dpa

Düsseldorf Fortunas Fans träumen von der direkten Wiederkehr in die Bundesliga. 2012 und 2018 gelang der Aufstieg in die höchste Spielklasse. Wie gut können Sie sich noch an diese Spielzeiten erinnern? Ein Quiz.

Sowohl die Bilder vom Aufstieg nach dem irren Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC 2012 als auch nach dem 2:1 bei Dynamo Dresden 2018 dürften jedem Fan noch präsent sein. Die Aufstiegstrainer Norbert Meier und Friedhelm Funkel haben Legendenstatus in Düsseldorf. Doch: Was wissen Sie sonst noch von diesen Spielzeiten. Wir haben ein Quiz – mit vermeintlich hohem Schwierigkeitsgrad – zusammengestellt.

Die Hoffnung ist, dass am Ende der kommenden Spielzeit wieder ein Aufstieg stehen wird. Die Marschrichtung der Verantwortlichen ist aber erstmal eine andere: Bei Fortuna hat man sich darauf verständigt, zwar ein Ziel für die im September startende Zweitliga-Saison ausgeben zu wollen, damit aber noch zu warten. „Es ist schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt ein Saisonziel festzulegen. 16 Verträge sind ausgelaufen. Wenn das Transferfenster schließt und der Kader sein Gesicht hat, werden wir ein Saisonziel festlegen", sagte Sportvorstand Uwe Klein dem vereinseigenen F95-TV.

Damit ist klar: Das Saisonziel wird erst im Oktober (Transferschluss ist am 5.10.) feststehen. Die Liga beginnt bereits am 18. September. Der Spielplan soll spätestens im August bekanntgegeben werden. Nun geht es darum einen Kader zusammenzustellen, der ein möglichst ambitioniertes Saisonziel zulässt.

16 Verträge liefen nach dem Abstieg aus. Der Umbruch ist wieder einmal groß. In Oliver Fink ist der Kapitän weg, wer wechselt in die Zweitvertretung, die in der Regionalliga spielt. Adam Bodzek soll als Routinier und Vereins-Urgestein die Integrationsfigur stellen.

Einen Zugang haben die Fortunen bisher noch nicht präsentieren können. Sportvorstand Uwe Klein und Trainer Uwe Rösler stehen vor einer Mammutaufgabe. Vor allem in der Verteidigung drückt der Schuh. Wenn Kaan Ayhan, Andre Hoffmann und Matthias Zimmermann Gebrauch von ihrer Ausstiegsklausel machen würden, würden ein Rechtsverteidiger, vier Innenverteidiger und zwei Linksverteidiger fehlen.

