Neues Fortuna-Quiz : Zehn Fragen zur Ära Norbert Meier

Düsseldorf Es wird noch einige Zeit dauern, bis in den Stadien der Fußball wieder rollen darf. Bis dahin liefern wir einen kleinen Zeitvertreib: Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Fortuna! Hier kommt der erste Teil unseres neuen Fortuna-Quiz.

Noch ist nicht sicher, wann die Fußball-Bundesligisten wieder um Punkte gegeneinander spielen dürfen. Am Montag wird Fortuna zunächst einmal in Kleingruppen wieder das Training auf dem Platz aufnehmen – was einige Klubs bereits vor ein paar Tagen taten, doch die Düsseldorfer hielten sich an die strengen Maßgaben zur Kontaktregulierung. Sie hoffen aber natürlich auch auf einen baldigen Neustart der Bundesliga-Saison, allen voran Cheftrainer Trainer Uwe Rösler, und einer seiner Vorgänger steht im Mittelpunkt der ersten Ausgabe unseres neuen Fortuna-Quiz. Mit diesem kleinen Wissenstest wollen wir allen Fans die Zeit ein wenig vertreiben. Das Quiz wird aber auch, wenn es wieder losgeht mit der Saison, einmal wöchentlich Bestandteil unserer Berichterstattung bleiben.

Zum Start geht es um die Ära Norbert Meier, der selbst als Profi reichlich Bundesliga-Erfahrung sammelte und dann als Chefcoach fünfeinhalb Jahre lang das sportliche Geschehen bei Fortuna prägte. Länger als Meier arbeitete im dritten Jahrtausend kein Chefcoach bei den Düsseldorfern, und mit ihm ist der Wiederaufstieg in die Zweite Liga ebenso verbunden wie das erste Comeback im deutschen Oberhaus nach 15 Jahren Abwesenheit. Nach dem Wiederabstieg trennten sich die Düsseldorfer von ihrem Coach, dessen Name bei den allermeisten Fans dennoch stets einen guten Klang behalten wird.

Wann trat Meier eigentlich sein Amt an? Wer war sein sportlicher Vorgesetzter? Wer traf für Fortuna in der Relegation gegen Hertha? Gegen wen fuhr er während seiner Zeit in der Landeshauptstadt den höchsten Sieg ein? Nur vier der zehn Fragen in der ersten Ausgabe des Quiz rund um den Traditionsklub aus der Landeshauptstadt.Zu gewinnen gibt es außer der Ehre zwar nichts – aber ist es nicht schon viel wert, mehr zu wissen als die Sitznachbarin in der Arena oder der Kumpel aus dem Fanklub? Testen Sie ihr Fortuna-Wissen!