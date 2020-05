Fortuna-Quiz : Zehn Fragen zu den Torjägern der Düsseldorfer

Klaus Allofs. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf In ihrer 125-jährigen Vereinsgeschichte hatten die Düsselorfer etliche treffsichere Angreifer in ihren Reihen. Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Fortuna! Hier kommt der sechste Teil unseres Fortuna-Quiz.

Fortuna Düsseldorf steht aktuell nicht gerade in dem Ruf, für viele Tore prädestiniert zu sein. Lediglich 27 Treffer hat die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler an den bisherigen 26 Spieltagen erzielt – so wenig wie kein anderer Klub in der Fußball-Bundesliga. Doch selbst in dieser Lage hat Fortuna einen starken Torjäger in ihren Reihen, denn Rouwen Hennings hat immerhin elf Tore geschossen. Ebenso viele wie die Nationalstürmer Serge Gnabry vom FC Bayern München und Marco Reus von Borussia Dortmund. Hennings ist damit Sechster der Torschützenliste, und vor seiner kleinen Torflaute war er mit seiner Elf-Treffer-Bilanz sogar Dritter des Klassements.

In ihrer 125-jährigen Vereinsgeschichte hatte Fortuna etliche Angreifer von besonderer Klasse in ihren Reihen. Das ist für uns Anlass genug, die neue Ausgabe unseres Fortuna-Quiz den großen Torjägern des Klubs zu widmen. Den erfolgreichen, aber auch denjenigen, die mit riesigen Erwartungen an den Rhein gewechselt waren und an dieser Haltung zerbrachen. So zielen unsere Fragen sowohl auf die ganz junge Vergangenheit als auch auf historische Tage. Welche Spieler sorgten mit ihren Treffern für die Rückkehr aus den bitteren Tagen der Viertklassigkeit? Wer war in den Jahren rund um den bislang einzigen Meistertitel am erfolgreichsten im Düsseldorfer Trikot? Wer traf am besten, als Fortuna zweimal den DFB-Pokal holte, 17 Jahre am Stück in der Bundesliga spielte und ins Finale um den Europapokal der Pokalsieger einzog? Und wer war es noch gleich, der die guten Tage zurückholen sollte und dann so gar nicht treffen wollte?

Natürlich fallen die zehn Fragen in unserem Quiz etwas präziser aus als diese Beispiele. Drei Antwortmöglichkeiten gibt es jeweils, und es ist nicht verboten, im Einzelfall auch einmal ein wenig zu raten. Zu gewinnen gibt es nur den Ruhm – aber ist es nicht schon viel wert, sein Fortuna-Wissen wieder einmal zu testen und im Erfolgsfall über das Netz zu verbreiten? Und wer mehr über die Düsseldorfer Torjäger weiß als die übrigen Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder Fanklub-Mitstreiter hat ohnehin im nächsten Fachgespräch gute Karten. Auf geht’s, testen Sie ihr Wissen über den Traditionsverein aus Flingern und seine Angreifer!