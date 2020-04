Fortuna-Quiz : Zehn Fragen zu Fortunas Kapitänen

Düsseldorf Es braucht noch einige Geduld, bis man wieder ein Fortuna-Spiel live oder zumindest am Fernseher betrachten kann. Bis dahin liefern wir einen kleinen Zeitvertreib: Testen Sie Ihr Wissen über den Düsseldorfer Traditionsverein! Hier kommt die dritte Ausgabe unseres Fortuna-Quiz.

Oliver Fink hat nie ein Hehl daraus gemacht, wie stolz es ihn macht, die Kapitänsbinde der Fortuna tragen zu dürfen. Man kann es ihm kaum verdenken, denn der Spielführer der aktuellen Mannschaft blickt auf eine illustre Reihe von Vorgängern zurück, die in ihren Karrieren Großes für den Verein erreicht haben, mitunter auch auf internationaler Ebene. Fink ist der vorerst Letzte in dieser stolzen Reihe, wobei der Oberpfälzer in dieser derzeit unterbrochenen Saison die Binde gar nicht so oft tragen konnte, da er nicht als aktiver Profi auf dem Platz stand – und in solchen Fällen führt stets ein Teamkollege des 37-Jährigen aus dem Mannschaftsrat die Fortuna-Auswahl auf den Platz.