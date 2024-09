Täter wohl aus dem Fortuna-Umfeld Pyro-Angriff auf Fanblock des 1. FC Köln sorgt für Entsetzen

Damals verspielten die Düsseldorfer in der Schlussphase in Köln eine 2:0-Führung (2:2) und stiegen am Ende der Saison ab, auch weil die Domstädter sich am letzten Spieltag in Bremen beim 1:6 kampflos ergeben hatten. Nun also das Wiedersehen – mit einem brisanten Zwischenfall. Es lief die 21. Minute, „Effzeh“-Akteur Eric Martel trifft zur Führung für die Gäste. Sofort wurde im Auswärtsblock mächtig gezündelt. Diesen Moment nutzte eine Person in Block 124 dazu aus, um einen Bengalo in den unteren Block der Kölner zu werfen.