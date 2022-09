Besondere Auszeichnung für Benderlioglu : Frisör der Fortuna-Profis bekommt türkischen „Oscar“

Foto: Frederic Scheidemann 17 Bilder Der Frisör der Fußballer

Düsseldorf Er ist der Frisör, dem die Fußballer vertrauen. Ein Großteil des Fortuna-Kaders lässt sich von Melih Benderlioglu die Haare stylen. Mittlerweile ist er auch in den Status einer kleinen Berühmtheit aufgestiegen. Vom türkischen TV-Sender ATV wird er jetzt mit einem besonderen Preis ausgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Anfang hat er Prominenten die Haare geschnitten. Mittlerweile ist er selbst eine bekannte Persönlichkeit – in Düsseldorf, aber auch weit über die Stadtgrenzen hinaus: Melih Benderlioglu. Er trägt den Zusatz „Promi-Frisör“ und wird nun in der Türkei als Jungunternehmer in der Kategorie „Integration und Vorbild für die Jugend“ ausgezeichnet.

Der TV-Sender „ATV“ überträgt die Zeremonie europaweit. „Natürlich macht mich das unfassbar stolz“, sagt er. „Ich weiß, wie klein ich angefangen habe, ich weiß, wie hart jeder einzelne Tag sein kann. Aber ich habe immer mein Ziel vor Augen und kämpfe dafür.“

Er verfügt mittlerweile über ein imposantes Netzwerk. 2015 hat er sich in der Szene einen Namen gemacht, als er Deutscher Meister der Frisöre wurde. Später machte er sich selbständig und firmiert unter „Hairlounge by Melih“ an der Talstraße. „Das war nicht der ideale Zeitpunkt mitten in einer Pandemie“, sagt der 35-Jährige. „Da ist mir schon erst einmal das Herz in die Hose gerutscht. Ich hatte gerade erst einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben, dazu einen fetten Kredit für die Einrichtung.“

Foto: Frederic Scheidemann 56 Bilder Das sind die besten und schlechtesten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Ein Großteil seiner Kunden ist ihm treu geblieben, viele Sportler wie Mario Götze dazugekommen. Aus dem Fortuna-Team betreut er einen Großteil wie zum Beispiel Matthias Zimmermann. Er sagt: „Ein tolles Gefühl. Noch wichtiger ist meine Familie, ihnen widme ich diesen Preis – meiner Frau Hacer und unserem noch ungeborenen Sohn.“

Übrigens: Alle Kunden im Salon werden gleich behandelt – also auch die Promis werden zur Kasse gebeten. Für Götze (und ein paar andere Spieler) hat er mittlerweile eine Art Zweigniederlassung im Rhein-Main-Gebiet eröffnet. In regelmäßigen Abständen fährt er in die Region Frankfurt und frisiert vor Ort. Götze war als Spieler von PSV Eindhoven zu ihm gekommen. Dominik Kohr hatte vor seinem Engagement beim FSV Mainz bei Bayer Leverkusen gespielt und ist durch die Nähe zu Düsseldorf so auf Benderlioglu gekommen.

Foto: Frederic Scheidemann 22 Bilder Das sagen Fortunas Fans zum Akustik-Problem in der Arena

Ihre Klubs haben sie zum Teil gewechselt, ihrem Frisör sind sie aber treu geblieben. Immerhin etwas Beständigkeit in diesen verrückten Zeiten. Wirklich Werbung muss Benderlioglu in der Szene nicht mehr machen. „Das funktioniert mittlerweile alles über Empfehlungen. Wenn ein Profi zufrieden mit mir ist, dann erzählt er es in der Kabine weiter“, sagt er. „So kommt eines zum anderen. Über allem steht aber ehrliche Arbeit.“



(gic)