Fortuna gibt im Trainingslager in Oberösterreich mächtig Vollgas. 22 Teilnehmer gingen nun im Rotax Maxdome in Linz in E-Karts an den Start – die Teilnahme war laut Verein freiwillig und zu den mitfahrenden Fortuna-Profis gesellten sich Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs.