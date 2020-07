Nach den Medizinchecks am Montag war für Fortunas Profis jetzt der Laktattest in der Leichtathletikhalle des Arena-Sportparks an der Reihe. Dort begrüßte auch Trainer Uwe Rösler seine Schützlinge erstmals nach dem Urlaub – hier von links Raphael Wolf, Matthias Zimmermann und Jean Zimmer.