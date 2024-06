Nach verpasstem Bundesliga-Aufstieg Diese emotionalen Worte richten die Fortuna-Profis an ihre Fans

So emotional die Spieler und Fans nach der verpassten Aufstiegschance auch waren, so sehr wird gleichzeitig deutlich, wie dankbar und stolz jeder einzelne darauf ist, was in dieser Saison gemeinsam erreicht wurde. Und ein Blick in die Kommentare unter den Beiträgen der Spieler zeigt, was es bedeutet, Fortune zu sein: kaum ein wütendes Wort, dafür aufbauende Kommentare von den Fans und Herzen von den Mitspielern für die so knapp gescheiterten Profis.