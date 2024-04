„In Deutschland noch keine besseren gesehen“ Fortuna-Profis machen Fans nach Heimspiel in Wiesbaden eine Liebeserklärung

Tim Oberdorf, Sieberts derzeit kongenialer Partner im Abwehrzentrum, schloss sich diesem Lob an. „Wenn man auf die ganze Saison schaut, hatten wir immer wieder Spiele, in denen eine unfassbare Stimmung aufgekommen ist“, sagte der 27-Jährige. „Vor allem, wenn ich mich an die ersten ,Fortuna-für-alle’-Spiele erinnere. Außerdem sind wir mit den Jungs und Mädels in der Kurve bis ins DFB-Pokal-Halbfinale gekommen. Auch da ist etwas zusammengewachsen.“