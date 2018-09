Fortuna Düsseldorf Profis in der Länderspielpause: Verlobung, Friseur, Ex-Kollegen treffen

Das machen Fortunas Profis in der Pause : Verlobung, Friseur, Ex-Kollegen treffen

Szene aus dem Training: Jean Zimmer (li.) und Matthias Zimmermann im Zweikampf. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Erst zwei Partien sind nach dem Aufstieg gespielt, da kommt bereits die erste Länderspielpause. Fortunas Profis nutzen die Zeit zwischen den Trainingseinheiten ganz unterschiedlich.

Jean Zimmer gehörte in den ersten beiden Bundesligapartien nach dem Aufstieg gegen Augsburg (1:2) und in Leipzig (1:1) zu den besten Fortunen. Vielleicht beflügelt ihn auch die Liebe. Am Freitag vor dem Spiel in Sachsen fragte der 24-Jährige seine Freundin Sara Magdalena, ob sie ihn heiraten möchte – und die angehende Lehrerin sagte Ja. Derzeit muss sie ihren zukünftigen Ehemann aber trösten: Zimmer fällt mit Knieproblemen aus und kann wohl erst in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen.

Zimmers kongenialer Partner auf der rechten Seite, Matthias Zimmermann, vollzog einen nicht ganz so großen Einschnitt in seiner Lebensplanung. Dafür ließ er seine Fans an einer kleineren Veränderung teilhaben: Der 26-Jährige war beim Friseur. „Endlich ist die Matte ab“, postete er bei Instagram.

Stürmer Marvin Ducksch versuchte die Gedanken an seine vergebenen Großchancen im Spiel gegen Leipzig beim Treffen mit einem Ex-Kollegen zu vergessen. Ducksch und Freundin Anna trafen sich mit Dominick Drexler und seiner Partnerin Jule zum Essen. Mit Drexler, der jetzt in Diensten des 1. FC Köln steht, sorgte Ducksch in der vergangenen Saison gemeinsam bei Holstein Kiel in der zweiten Liga für Furore.