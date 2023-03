„Das erste Mal“ Für diesen Lacher sorgt Fortunas Pressesprecher bei Heidenheim-Trainer Schmidt

Für Humor war aufseiten von Fortuna aus nachvollziehbaren Gründen wenig Platz am späten Samstagabend. Zu frustriert waren die Spieler, Trainer und Verantwortlichen des Tabellen-Fünften der Zweiten Liga nach dem 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim und einer Partie, in der für die Hausherren durchaus mehr drin gewesen wäre als nur ein Punkt. Am Ende scheiterten sie an einem vermeidbaren Gegentor, zu wenig offensivem Druck nach der Pause und einer mangelnden Chancenverwertung in der Schlussphase.