4:3 und ein Flaschenwurf-Eklat Premiere von „Fortuna für alle“ wird zum Alptraum mit Happy End

Deshalb mischte in sich den – verständlicherweise völlig euphorischen Jubel über Tanakas zweiten Treffer (ausgerechnet der so umstrittene Tanaka!) zur sensationellen 4:3-Führung nach 66 Minuten schnell die Sorge um die Folgen, die Fortuna durch das Sportgericht des DFB drohen. Teuer werden die Eklats auf den Rängen in jedem Fall. Aber zunächst einmal durften die Düsseldorfer Fans unter den 52.000 tatsächlich feiern an diesem unvergesslichen Abend in der Arena. Und wer darauf nach dem 0:3 noch gewettet hatte, durfte sich wirklich hochleben lassen.