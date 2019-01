Kommentar zur Posse um Trainer Funkel: Fortuna – erstklassig geht anders

Meinung Düsseldorf Die Vereinsführung von Fortuna Düsseldorf hat mit der Posse um Friedhelm Funkel dem Verein massiv geschwächt. Der entstandene Schaden ist noch überhaupt nicht kalkulierbar. Ein Kommentar.

Fortuna Düsseldorf ist ein echtes Leichtgewicht in der höchsten deutschen Spielklasse. Finanziell rangiert der Bundesligaaufsteiger auf einem Abstiegsplatz. Tatsächlich steht der Verein auf Tabellenplatz 14 – stattliche sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang. Zuletzt drei Siege in Folge. In dieser Phase gelingt es dem Management des Vereins, mit einem komplett unprofessionellen Auftreten, den Klub massiv zu schwächen. Entgegen aller nun getroffenen Beteuerungen ist ein noch überhaupt nicht zu kalkulierender Schaden entstanden.