„Polonia“ Düsseldorf Was Fortuna mit dem polnischen Fußball verbindet

Es ist eine besondere Geschichte – die der polnischen Spieler bei Fortuna. Viele hat es davon in den vergangenen Jahren gegeben; Michał Karbownik und Dawid Kownacki haben den Klub erst im Sommer verlassen, aktuell ist Karol Niemczycki noch da. Und auch Dennis Jastrzembski hat polnische Eltern und in der vorigen Saison noch in der Extraklasa des Landes gespielt.