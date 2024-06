„Scheint mir ein Flop zu sein“ Polnische Fußball-Legende schimpft nach EM-Aus über Ex-Fortuna-Profi

Der 26 Jahre alte Jakub Piotrowski spielte von 2020 bis 2022 in Düsseldorf und wechselte dann für eine beachtliche Ablösesumme von 1,3 Millionen Euro zum bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad. Fortuna hatte den Mittelfeldspieler damals für 500.000 Euro vom KRC Genk verpflichtet. In der polnischen Nationalmannschaft wurden er und der 25 Jahre alte Bartosz Slisz von Atlanta United in den vergangenen Monaten besonders gefördert, weil Probierz das Team gerade im Mittelfeld verjüngen wollte.