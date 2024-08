Vor dem 2:1-Sieg in Ulm Polizei sprüht Pfefferspray im Fortuna-Block – das sind die Hintergründe

Ulm · Im Vorfeld des Spiels der Düsseldorfer beim SSV Ulm ist es am Sonntag zu einem Zwischenfall am Eingang des Gästeblocks gekommen. Dabei nutzte die Polizei auch Pfefferspray – in unmittelbarer Nähe eines Kindes. Was genau passierte und wie die Situation ausging.

26.08.2024 , 18:02 Uhr

Link zur Paywall Diese Noten haben die Fans und wir den Fortuna-Profis gegeben 76 Bilder Foto: dpa/Harry Langer