Großeinsatz der Polizei nur Übung Das steckt hinter dem Terror-Alarm in der Arena vor Fortuna-Gipfel

Düsseldorf · Schüsse in der Arena – mehrere Attentäter haben sich in der Heimspielstätte von Zweitligist Fortuna verschanzt. Spezialkräfte der Polizei sind in Stellung und versuchen, die Angreifer auszuschalten. In diesem Fall konnte allerdings sehr schnell Entwarnung gegeben werden. Die Hintergründe.

23.11.2023 , 18:08 Uhr

(gic)